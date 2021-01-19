ليبيا – ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس الإثنين عبر تقنية الفيديو جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول “التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربيّة”.

وشارك في هذه الجلسة التي انتظمت في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن لهذا الشهر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام “روز ماري ديكارلو”، اللذيْن قدّما إحاطتين إلى المجلس حول هذا الموضوع.

وأكّد الجرندي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أنّ الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية قد ضاعفت من التحدّيات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه دُولها، داعيًا إلى توحيد الجهود لتسوية هذه الأزمات في كنف احترام سيادة الدول واستقلالها.

كما ذكّرت تونس بموقفها من الأزمة الليبية الداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة الليبيين للتّوصل لتسوية سياسية دائمة وشاملة.

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