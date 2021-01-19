ليبيا – حذر رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك من تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة، جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة، داعيًا الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي والمصرف المركزي إلى ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة، وتتجنب تحميل المواطن مزيدًا من العناء.

شكشك أوصى خلال اجتماع مع الشركة العامة للكهرباء أمس الأول بضرورة اتخاذ خطوات سريعة حيال الإجراءات تجاه صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية والوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الزاوية، وذلك من شأنه إضافة 700 ميجا وات إلى الشبكة العامة للكهرباء، فصلًا عن إجراءات التعاقد والتوريد لبعض الوحدات المجرورة بقدرة 500 ميجا وات في مدينة طرابلس، و160 ميجا وات في مدينة زليتن.

وحث على ضرورة إتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ لمحطة جنوب طرابلس بقدرة 1300 ميجا وات وفتح اعتماد لشركة الاتحاد العربي لإنشاء محطة بقدرة 160 ميجا وات، إلى جانب إجراء الصيانات والعمرات لعدد 13 وحدة غازية بمختلف المحطات في البلاد.

من جانبها، أكدت الشركة إنجاز عدد من المشروعات وفقًا للخطة الموضوعة منها، وإدخال محطة الخمس بقدرة 526 ميجا وات وإجراء بعض الصيانات والعمرات، إلى جانب إتمام ربط خط الغاز لتغذية محطة السرير، مضيفة أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمعالجة العجز في الطاقة.

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