ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الاتفاق على الاستفتاء على الدستور قبل أي مشروع آخر خطوة جيدة، إلا أنه عبر عن عدم تفاؤله من عدم اكتمالها.

التكبالي وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أعرب عن تخوفه من رفض أي إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس، وفزان، وبرقة) الاستفتاء على مشروع الدستور، ما سيؤدي إلى تعطيل أي اتفاقات مزمعة.

وحول الاتفاق على تحصين بعض المواد، قال التكبالي: “إن التحصين جاء لأشياء مهمة جدًا، لا نريد لها أن تكون عرضة للتغيير، مثل حصص الإقليم، والتخوفات من استئثار الإقليم الغربي على كل شيء، وضرورة ألا تقتصر المناصب السيادية، على أقاليم بعينها”.

عضو البرلمان لفت إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحت ضغط كبير، فهي تريد أن تقول إننا جاهزون -كما تردد دائمًا- وتريد أن تثبت للبعثة الدولية أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح.

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