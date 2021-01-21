ليبيا – أكد مجلس النواب على أن لجنة المسار الدستوري اختتمت أمس الاربعاء اجتماعاتها في الجولة الثانية المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية، برعاية الأمم المتحدة، وباستضافة جمهورية مصر العربية.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال وفقًا للموقع الرسمي للمجلس: أن الجولة الثانية اختتمت بالجلسة الختامية التي تضمنت مصادقة مسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه، كما شهدت كلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، هنأ خلالها الوفدين على التوصل إلى اتفاق مؤكدًا على دعم مصر الدائم للشعب الليبي الشقيق دون تدخل في ما يقرره الليبيون.

وتضمنت الجلسة كلمة لمسؤول بعثة الأمم المتحدة المكلف بالمسار الدستوري، وكلمة لرئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، وكلمة لوفدي مجلس النواب والدولة.

وأضاف بليحق: إن أعمال الجولة اختتمت لتستأنف في الجولة الثالثة التي ستعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير القادم، والتي ستُدعى لها المفوضية العليا للانتخابات؛ لبحث الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

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