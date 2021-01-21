ليبيا – ناقشت إدارة الشركة العامة للكهرباء أمس الثلاثاء في اجتماع موسع مع شركة جالك التركية مشروع إنشاء محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة.

الشركة بحثت بحسب ما ذكره مكتبها الإعلامي تجهيز وإعداد عرض فني متكامل ليشمل تنفيذ كافة أعمال مشروع إنشاء المحطة بعدد 4 وحدات إنتاجية، بقدرة 330 ميجاوات لكل وحدة، وبإجمالي 1320 ميجاوات، حسب التخصصات المختلفة الميكانيكية والكيميائية والكهربائية وغيرها.

ولفتت إلى الاجتماعات استمرت على مدى يومين متتاليين بحضور المدير العام للشركة إبراهيم الفلاح، وعدد من الإدارات الفنية بالشركة، وفريق من شركة جالك التركية.

الشركة أشارت إلى أن الاجتماعات تتواصل خلال الأيام القادمة، لاستكمال الترتيبات والإجراءات الفنية واللوجستية للوصول إلى التجهيزات النهائية لمباشرة شركة جالك أعمالها وذلك بعد الاتفاق على العرض الفني.

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