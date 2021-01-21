بغداد – أعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا صباح اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد.

وصرح وزير الصحة العراقي حسن التميمي في تصريح صحفي، بأن حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج ارتفعت إلى 32 قتيلا و110 جرحى، مشيرا إلى عدم رصد وفيات بين المصابين في المؤسسات الصحية حتى الآن.

وأكد مراسل RT في وقت سابق من اليوم أن انتحاريا فجر نفسه في سوق مكتظة لبيع الملابس والخضر بساحة الطيران وسط العاصمة بغداد مضيفا أن انفجارا انتحاريا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد أمتار في منطقة الباب الشرقي ببغداد.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان له، بأن الانتحاريين فجرا نفسيهما بعد ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.

وأكد مراسل RT أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

المصدر: RT + “واع”

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