ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب علي التكبالي عن عدم تفاؤله بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا في المهلة الزمنية المحددة التي أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنهم سيتظاهرون بالخروج إلا أنهم لن يفعلوا ذلك.

التكبالي أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” الجمعة أن عملية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا لا يمكن أن تتم بسلاسة إلا بتدخل قوى خارجية، فوكلاء المرتزقة في ليبيا لا يمكن أن يغامروا بإخراجهم دون ضمان مصالحهم.

أما عن عملية تفكيك المليشيات ودمجهم ضمن المنظومة الأمنية، أكد التكبالي أن الأمر معقد يستدعي تغييرًا في المشهد السياسي بليبيا حتى يمكن تحقيق ذلك، مشيرًا إلى محاولات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج شرعنة تلك المليشيات التي سرقت ونهبت وتقليد قياداتها مناصب حساسة، في إطار حربه على غريمه ومنافسه فتحي باشاآغا.

عضو البرلمان لفت إلى أن السراج فطن للعبة باشاآغا بدمج المليشيات لكي يستعين بهم في الوصول إلى حكم طرابلس، ومنها للسيطرة على ليبيا، فوجد في الأمر ذريعة لكي يجمع المليشيات الطرابلسية ويعطيها الشرعية، لتكون ندًا لمليشيات مصراتة التي يتزعمها وزير الداخلية.

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