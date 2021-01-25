ليبيا – قال عضو اللجنة الوطنية الفنية للتطعيمات عضو اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا طرابلس علي المقدمي إنه من المتوقع وصول أولى شحنات اللقاح ضد الفيروس نهاية مارس أو بداية أبريل المقبلين.

المقدمي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أنهم اتفقوا خلال اجتماعهم الأحد مع اللجنة العليا على توريد الطعوم من مجموعة كوفتس، وليس من الشركات الصينية ولا الروسية، وزيادة الكمية المزمع توفيرها من اللقاح من الشركات مباشرة وعلى مراحل، داعيًا جميع القطاعات للاستعداد لحملة التطعيم.

وكشف المقدمي أن الكمية التي ستورد في البداية تكفي مليونًا وأربعمائة ألف شخصًا تليها شحنة ثانية بنفس الكمية، وأن التطعيم سيشمل أيضًا الأجانب داخل الفئات المستهدفة.

وبين أن الفئة الأولى المستهدفة بالتطعيم، هي الأطقم الطبية لدعمها صحيًا وضمان وجودها في مواقعها لمواجهة الجائحة، ثم شريحة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل.

المقدمي أشار إلى أن اللجنة تسعى لتوحيد التطعيم لكل المستهدفين بمساعدة اليونيسف والصحة العالمية، مضيفا أن اللقاح سيصل عبر أربعة مطارات هي طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها، ومن ثم توزيعها على مراكز التطعيم بمساعدة وزارة الداخلية.

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