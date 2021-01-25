ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن عدم خروج المرتزقة من ليبيا في الموعد المحدد سلفًا كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الإخوان والأتراك يعلمون أن الاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة غير ملزمة لهم، رغم أنها نافذة قانونًا.

اليسير أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين أن تنظيم الإخوان يتلاعب بقرارات مجلس الأمن، فهو مستعد للدخول في أي اتفاقيات لأنه يعلم أنه لن يكون ملتزمًا بها، مشيرًا إلى اتفاق الصخيرات الموقع في العام 2015 كتجربة واضحة وصريحة على تعامل التنظيم الإرهابي مع الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن تنظيم الإخوان لا يهمه ما ستسفر عنه نتائج المسار العسكري والذي تقوده اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، مشيرًا إلى أنه تم الالتفاف على ذلك المسار، تحت ذريعة دمج الميليشيات في المنظومة الأمنية.

وبين أن الأجهزة الأخيرة التي خلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتربع عليها قادة الميليشيات، خالفت نصوص اتفاقيات “5 + 5” فالميليشيات والمرتزقة باقية، مؤكدًا عدم وجود آلية واضحة تفرض أو تطلب من هذه القوات بأن تخرج.

اليسير أشار إلى أن الأتراك لهم مشروع كبير ولن يتراجعوا عن وجودهم في ليبيا، مطالبًا بأن تكون هناك قوة لتنفيذ مشروع “5 + 5”.

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