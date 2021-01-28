ليبيا – أكد الجيش الوطني دعم القيادة العامة لمخرجات اللجنة العسكرية الليبية “5+5” التي تم الاتفاق عليه في اجتماعات جنيف أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى ترحيب القيادة بالموقف الوطني للوفد العسكري الذي يمثل حكومة الوفاق خلال الاجتماعات.

مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب قال في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”: إن قيادة الجيش تدعم أي عمل وطني ينهي وجود المرتزقة الأجانب والمسلحين وعناصر جماعة “الإخوان” الذين مارسوا الفساد في الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن المسار العسكري يعد أحد أهم المسارات الليبية، كون المشكلة بالأساس أمنية.

وأكد على أن المجموعات المسلحة تمنع قيام مؤسسات الدولة الموحدة في ليبيا.

كما لفت إلى تمسك القيادة العامة بتنفيذ كافة مخرجات اللجنة العسكرية في جنيف، خاصة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن كافة البنود التي تم التوصل إليها يجب تفعيلها كأولوية.