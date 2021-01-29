ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الخميس سفيرَ مالطا لدى ليبيا تشارلز ساليبا بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي من بينها سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال عودة الشركات المالطية للعمل في ليبيا.

بدوره، أعرب المشري عن أهمية عودة التعاون التجاري مع مالطا، خصوصًا في ظل التحسُّن الأمني الملحوظ بعد صدّ ما وصفه بـ”العدوان” على العاصمة والمنطقة الغربية بشكل عام.

كما وعد المشري الجانب المالطي بتقديم كافة التسهيلات لعودة السفارة والقنصلية المالطية إلى العاصمة طرابلس.

من جهته، أكد السفير المالطي أنه قد أجرى اتصالات بغرفة التجارة المالطية وبعدد كبير من الشركات فيما يتعلق بهذا الشأن، مؤكدًا على وجود رغبة حقيقية لاستئناف النشاط التجاري قريبًا، وكذلك عودة إصدار تأشيرات الشنغن لدخول المواطنين الليبيين لمالطا ودول الاتحاد الأوروبي لأغراض التجارة والدراسة والعلاج، مؤكدًا على أن منح التأشيرات السياحية سيكون متاحًا بمجرد تحسن الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا.

Share and Enjoy ! 0 Shares