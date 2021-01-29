ليبيا – شدد الأمين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية علي الذوادي على وجوب قيام تونس بتوفير غطاء سياسي لتمكين المستثمرين التونسيين من العمل في ليبيا.

الذوادي أوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج كلام في البزنس الذي يذاع عبر راديو شمس أف أم التونسي أن هذا الغطاء لازم للتموقع في سوق أصبحت محل منافسة محتدة بين العديد من البلدان على غرار تركيا وإيطاليا مطالبا المصارف بتقديم مساعدات للمستثمرين التونسيين الراغبين في الاستثمار في ليبيا.

وأضاف الذوادي أن ليبيا توفر اليوم فرصا هامة لابد من استغلالها من خلال تحويل العديد من القطاعات المستهلكة للطاقة على غرار صناعة الآجر من تونس إليها فضلا عن حاجة المناطق الليبية القريبة من الحدود التونسية لعمليات إعادة تأهيل للبنية الأساسية ما يوفر لشركات المقاولات فرصا كبيرة في عدة قطاعات.

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