ليبيا – كشفت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس عن استئناف الإنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة النفطية، بعد قرابة عام على غلقه، بسبب حالة إقفال موانئ التصدير.

بيان صحفي للمؤسسة تابعته صحيفة المرصد أكد أن الواحة تمكنت من إعادة التشغيل التجريبي الخميس، بعد أن أضطرت الشركة خلال يناير من العام الماضي لإقفاله خلال فترة التجريب التي لم تتجاوز 3 أشهر، بسبب قفل الموانئ النفطية، ما قاد لاحقًا لمغادرة شركة متعاقد معها للإشراف على تشغيل تجريبي لمعمل الغاز.

وأضاف البيان أن الأوضاع الأمنية المتردية والإغلاقات جعل الشركة تغادر المعمل الذي لم ينتهي بعد تشغيله التجريبي، ما جعل الواحة تتفاوض معها بعد رفع القوة القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 بشكل عسير، لإقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل.

وأوضح البيان أن التوصل إلى اتفاق وإقناع الشركة بالعودة جعلها تباشر في الكشف التام على جميع الأوعية والمعدات السطحية وإعادة التشغيل بنجاح.

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