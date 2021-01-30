ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب علي التكبالي ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا بأنها تسعى إلى تمكين تيار بعينه وهو الإسلام السياسي، عبر المسار السياسي الذي رعته، إذ رعت حوارًا ضم 75 شخصًا من بينهم 40 من جماعة الإخوان، وحرمت مناطق مثل ترهونة من التمثيل في الحوار؛ لأنها معروفة بولائها للجيش الليبي.

التكبالي وفي تصريح لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” الخميس أضاف أن وليامز لو أرادت استقرار ليبيا لاتصلت بالوطنيين في ليبيا، منوهًا بأن الشعب دعم المبادرة المصرية من أجل حل الأزمة وكان من قبلها مبادرة ألمانية، وجميعها قائم على إخراج المرتزقة الأجانب الذين قدموا عبر التدخل التركي، وحل الميليشيات.

ووصف الحديث عن الانتخابات في ديسمبر بـ”الحلم”، قائلًا: “كيف يمكن تنظيم الانتخابات في بلد لا يجد فيه المواطن ما يسد جوعه؟”.

التكبالي اختتم تصريحه بالقول: “أنا أتحدث عن الواقع وليس وفق ما تقوله ستيفاني وليامز”.

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