ليبيا – دعا مجلس الأمن الدولي الخميس كافة الأطراف الليبية والدولية إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل وحظر الأسلحة، على النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس ذات الصلة.

وجاء ذلك في تصريحات ادلي بها رئيس مجلس الأمن السفير التونسي طارق الأدب، الذي تتولي بلاده رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس حول ليبيا، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

ودعا السفير التونسي أعضاء مجلس الأمن في جلسة المشاورات المغلقة إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون مزيد من التأخير، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، تماشيًا مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في الـ23 أكتوبر الماضي، ومخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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