ليبيا – طالب عضو حوار الصخيرات “فضيل الأمين” رئيسُ مجلس التطوير الإقتصادي لاحقًا بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتفعيل قانون العفو العام في ليبيا، على غرار المملكة العربية السعودية .

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس تساءل: “هل سنطلق نحن الليبيين سراح الآلاف من المعتقلين بدون محاكمة أو ممن حكمت المحاكم ببراءتهم، والذين قضوا ويقضون في السجون العلنية والسرية بعد عشر سنوات؟”.

وأكد أن الحرية قيمة لا يمكن اختزالها أو تجزئتها وشخصنتها، والديموقراطية والدولة المدنية ليست شعارات جوفاء؛ بل أن لب كل ذلك هو حقوق الإنسان.

وأضاف: “أطلقوا سراح الأسرى والمعتقلين، وفعلوا قانون العفو العام، والاحتفال يكون بالفعل الإيجابي ورتق النسيج الممزق ومعالجة الجروح العميقة، فعل إيجابي خير من شعار أجوف أو ألعاب نارية أو مصابيح لا ضوء حقيقيًا فيها”.

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