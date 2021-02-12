أستراليا – تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بتغلبه اليوم الجمعة على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان المصنف ثامنا بثلاث مجموعات نظيفة.

وحسم كاراتسيف البالغ 27 عاما المواجهة لمصلحته بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و52 دقيقة.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الروسي المصنف 114 عالميا للدور ثمن النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل الكندي فيليكس أوجير أليازيم الفائز على مواطنه دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات نظيفة، نتائجها: 7-5 و7-5 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru

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