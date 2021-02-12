ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي للمنطقة الشرقية ولقاءه بالقائد العام المشير خليفة حفتر سيكون لها أثر سلبي في غرب البلاد، وربما تكون مدروسة ولها مبرراتها سياسيًا من قبل المنفي.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس قال: “إن زيارة المنفي لحفتر تعتبر زيارة لشخصية جدلية ساهمت في إراقة دماء الليبيين وشعارها الانقلاب، وما زالت تصر على حكم البلاد بالقوة، وفي ذات الوقت ليس لها صفة رسمية تؤهلها لتكون الأولى باهتمام السلطة الجديدة؛ لذا لن يقبل بالزيارة أحد” حسب تعبيره.

واختتم مزاعمه بالقول : “وبالتأكيد لم ولن يكون لحفتر أي عهد ولا ذمة في أي وعود يطلقها إذا ما لاحت له فرصة الاستيلاء على الحكم في البلاد؛ لأنه وببساطة لا يرى غيره مؤهلًا لذلك”.

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