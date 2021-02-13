ليبيا – مثل تعزيز التشاور بين تونس وليبيا حول عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك على المستوى الثنائي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية محور المكالمة الهاتفية التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

المحادثة الهاتفية تناولت وفقاً المكتب الاعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية إحكام التنسيق بين البلدين في مجلس الامن الدولي في إطار عضوية تونس بهذا الهيكل الأممي فيما يتعلق بالملف الليبي والقضايا الاقليمية والدولية.

كما مثلت المكالمة مناسبة لتبادل الآراء حول المسار السياسي، معبرًا سيالة عن ارتياح الليبيين لمخرجات المفاوضات الأخيرة بجنيف، منوها بأهمية الحوار الليبي-الليبي الذي انتظم بتونس والذي شكل محطة محورية لبداية الانفراج السياسي في ليبيا.

كما أكد سيالة على أن الليبيين عاقدين العزم على إنجاح مخرجات الحوار، معربًا في نفس الوقت عن حرصه على التواصل والتنسيق المستمر مع تونس للحفاظ على مصالح ليبيا داخل المحافل الاقليمية والدولية.

من جانبه، جدد الجرندي التأكيد على مساندة تونس المطلقة لليبيا واستعدادها التام للتحرك ثنائيًا وداخل المنظمات الاقليمية والدولية لدعم ليبيا ومساندة مساره السياسي حتى يبلغ منتهاه بما من شأنه أن يعيد الاستقرار والرفاه للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها.

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