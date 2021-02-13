ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بيان أمس الجمعة أكدت خلاله تحقيق انتصاره دبلوماسية هامة حيث رفضت لجنة العقوبات الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع التجميد على الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها واستقطاع مبلغ يقدر بحوالي 49 مليون يورو.

خارجية الوفاق قالت في نص البيان:”وباعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن”.

وأكدت على أن رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية، وستظل الإرادة والعزيمة الليبية قوية وصلبة للتصدي لكل من يحاول المساس بهذه الأموال والأصول.

كما شددت على أنها ستبذل كل الجهود للمحافظة على الأموال الليبية إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات واعادة الاعمار.

واختتمت بيانها موجهةً بالشكر للدول الداعمة وعلى رأسها جمهورية تونس العضو الممثل للدول العربية في مجلس الأمن.