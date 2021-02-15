ليبيا – رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تجاوزت مدتها القانونية نادية عمران أن التغيير لا يتوقع أن يكون سهلًا بعد مرور 10 سنوات على ما وصفته بـ”ذكرى ثورة فبراير” .

عمران وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، قالت: إنه بالرغم من كل الصعوبات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي مرت وما زالت تعصف بليبيا لا يمكن إنكار الإيجابيات التي حدثت، من بينها ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والانتخابات، والاختيار الشعبي وحرية التعبير، وثقافة المجتمع المدني.

عمران لفتت إلى أن القادم أفضل، وأن الخلافات سيتم تجاوزها، وأن العمل على الدستور الدائم سيكون المظلة التي يسير تحتها الشعب الليبي نحو دولة واحدة قوية حسب تعبيرها.

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