ليبيا – قدم رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة اليوم الثلاثاء إحاطة أمام أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بخصوص التقدم الذي إحرازه في تشكيل الحكومة وبرامجها وأهدافها.

الدبيبة أعرب وفقًا لتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أمله أن يساهم هذا التواصل الإيجابي في تحقيق الاستقرار وتعزيز ثقة المواطن في السُّلطات التي تمثله، مشيرًا إلى أن الإحاطة تأتي تحقيقًا لمبدأ التشاور المستمر مع جميع السُّلُطات.

وقال الدبيبة بحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوحدة الوطنية إن الحكومة ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب والمجلس الرئاسي.

كما أشار إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات وأن ضمان الوصول إليها يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن، مؤكدا ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي.

الدبيبة نوّه بأن المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية جوانب رئيسية تسعى حكومته إلى تحقيقها بالشراكة مع لجنة 5+5 العسكرية، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية.

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