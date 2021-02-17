ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبتيش والوفد المرافق له.

كوبيتش أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على أن مهمته المساهمة في دعم الاستقرار في ليبيا والدور المناط للأجسام التشريعية والتنفيذية.

واشاد بالجهود التي بذلها معيتيق لمعالجة عديد الملفات التي تمهد الطريق نحو المصالحة لحل الأزمة الليبية، وطلب المبعوث من معيتيق الاستمرار في مجهوداته، لتوحيد المؤسسات بميزانية موحدة، وتحقيق التقدم في توحيد المؤسسة العسكرية والتنقل والحركة بين كل المناطق.

واتفق كوبيتش ومعيتيق على تنسيق العمل في المواقف من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه يوم الـ24 من شهر ديسمبر القادم.

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