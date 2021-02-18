ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش أن “ثورة 17 فبراير 2011″، لم تحقق تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الديمقراطية ودولة حكم المؤسسات.

المرعاش أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن الميليشيات المسلحة سيطرت على مفاصل ليبيا، وسعت منذ اللحظات الأولى إلى ربط مصالحها بالقوى الدولية، وترسيخ حكم الفوضى والنهب والسلب.

ووصف ما حدث خلال العشر سنوات الماضية بـ”النكبة والعشرية السوداء”، التي سادت فيها أعمال القتل والنهب والسلب، في أحداث لم تشهد ليبيا لها مثيلًا، منذ الحكم التركي وبعده الاستعمار الإيطالي.

وأكد أنه “خلال هذه العشرية السوداء تناوب على الحكم شخصيات فاسدة وجاهلة وعميلة، آخرها حكومة السراج التي جلبت الاحتلال العسكري للأرض الليبية، وفرطت في سيادة ليبيا، وقسمت البلاد بين شرق وغرب وجنوب”.

كما أشار إلى الحالة المعيشية للمواطنين التي وصفها بـ”الأسوأ في تاريخ ليبيا الحديث”، فلا أمن ولا صحة ولا تعليم فضلًا عن نسيج اجتماعي ممزق، بفعل حروب أشعلها أمراء الحرب والإرهاب، واستفحال الفساد المالي والإداري وسرقة ونهب المليارات وتبييضها في دول الجوار وحتى البعيدة منها، بحسب قوله.

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