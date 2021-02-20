ليبيا – أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية منح الثقة لحكومة الوحدة من قبل البرلمان الممثل الشرعي للشعب والمنتخب ديمقراطيًا.

العقوري قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن منح الثقة للحكومة من قبل السلطة التشريعية يعد سندًا شرعيًا لتتمكن من القيام بعملها، دون التشكيك في شرعيتها امتثالًا للأعراف الديمقراطية في العالم.

وشدد ضرورة استجابة البرلمان لتطلعات الشعب الليبي الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات عديدة من الانقسام.

وطالب الأعضاء بضرورة الحرص على التئام شمل مجلس النواب، وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة سرت، على أن تخصص فقط لقضية منح الثقة للحكومة وتأجيل جميع المواضيع الخلافية إلى جلسات قادمة.

كما دعا النواب لتغليب الصالح العام ونبذ الخلافات الشخصية، والحرص على أن يقوم البرلمان بدوره، حفاظا على المسار الديمقراطي، وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي، والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار.

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