ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا هشام بن مسعود إن نسبة الحالات الموجبة لاتزال مستقرة للأسبوع الثالث على التوالي رغم قلة الاختبارات.

بن مسعود أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن معدل الحالات الموجبة بين المسافرين انخفض إلى 10% في الأيام الأولى من شهر فبراير، مضيفا أن هذه البيانات تعد مؤشرًا على استقرار نسبة انتشار الفيروس في المجتمع.

وأشار إلى أنهم لاحظوا انتشار بؤر وبائية خصوصًا في جنوب طرابلس، وبعض مدن الساحل الغربي والجبل الغربي والجنوب الليبي.

كما لفت إلى أن نتائج الحركة المجتمعية والاختلاط بسبب الاحتفالات لن تتغير بسرعة وأن زيادة الإصابات قد تؤثر على سير عمل جميع مراكز العزل بالمنطقة بحسب قوله.