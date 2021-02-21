ليبيا – أعلن القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه أمس السبت تفجير طنين من مخلفات الأسلحة والذخائر، قرب مدينة سرت، ضمن تنفيذ اتفاق “5+5” لوقف إطلاق النار.

دراه قال في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية: إن فرق الهندسة العسكرية قامت بتفجير طنين من بقايا الذخائر التي كانت يطلقها ما وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) عند خرقها الهدنة في المدة السابقة، حسب زعمه.

واختتم قائلا : “فرق الهندسة العسكرية دخلت الآن المرحلة الصعبة، بسبب خطورة المنطقة التي كانت سابقًا منطقة اشتباكات، وعند الانتهاء من نزع الألغام من المنطقة وسحب المرتزقة سيتم فتح الطريق”.

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