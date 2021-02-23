ليبيا – قال علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن أي انتقال سلس للسلطة في ليبيا سيتوقف على أهداف فتحي باشاآغا من محاولة الابتزاز التي ينفذها الآن مع الحكومة الجديدة.

التكبالي رأى في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن باآشاغا يريد إثبات أن العاصمة طرابلس في يده، بهدف الاحتفاظ بمنصبه وزيرًا للداخلية في الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن التنافس بين الميليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج وباشاآغا سيعقد من مهمة الحكومة الجديدة وأي انتقال سلس للسلطة.

وحول إمكانية حدوث تدخل دولي أو إقليمي لحسم انتقال السلطة، اعتبر أنه رغم الدعم الدولي والإقليمي الذي قوبلت به السلطة الليبية الجديدة، إلا أن أحدًا لن يتدخل لضمان انتقال سلس للسلطة.

Share and Enjoy ! 0 Shares