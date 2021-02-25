ليبيا – قال عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمُجابهة جائحة كورونا طرابلس حيدر السائح إنهم في انتظار وعود تجمع “كوفاكس” بتوريد أول دفعة من اللقاحات الأيام المقبلة، ولكن إلى الآن لا جديد، مُشيرًا إلى أن منظومة التسجيل الخاصة باللقاح جاهزة، وفي مرحلتها الأخيرة لربطها بالرقم الوطني، وستطرح نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم.

السائح وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أوضح أن الوضع الوبائي في ليبيا حرج وخطير، في ظل غياب المُشغلات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، واستمرار التجمعات بين المواطنين.

وبيّن أن حكم اللجنة على الوضع الوبائي لا تتم من خلال نشرة المركز الوطني لمُكافحة الأمراض، بل على عدد الأسرّة الشاغرة في مراكز العزل.

السائح أكد أن سرعة توريد اللقاح تحتاج أن تخطو الحكومة خطوة جادة بالاتصال بالشركات والدول المُصنعة للاستعجال في جلبه للبلاد.

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