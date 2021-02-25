ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس عن تكبدها تكاليف وخسائر مادية فادحة في العاصمة، بسبب ما تتعرّض له من سرقة الأسلاك الكهربائية.

بيان صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن أن ظاهرة السرقة مستمرة من دون توقف، لعدم وجود أي رادع أو أي إجراء يتم اتخاذه حال تكرار هذه السرقات وازديادها بشكل شبه يومي، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على المواطنين بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح البيان أن آخر الاعتداءات تعرض له خط مراجنة من 30 بئر العالم، ما أسفر عن سرقة أسلاك كهرباء مسافة 350 مترًا، فقاد لانقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل في المنطقة بدائرة توزيع سيدي السائح.

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