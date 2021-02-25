ليبيا- كشفت صحيفة “دكا تربيون” البنغالية الناطقة بالإنجليزية عن عودة 148 بنغاليًا تقطعت بهم السبل بأماكن مختلفة في ليبيا إلى العاصمة دكا عبر رحلة خاصة.

هذا الكشف الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن رئيس برنامج الهجرة البنغالي “بي آر أي سي” شريف حسن تأكيده وصول هؤلاء، بالإضافة إلى جثث 7بنغاليين لقوا حتفهم في ليبيا في أوقات مختلفة، فيما أوضح فخر الإسلام مساعد مدير مكتب رعاية المغتربين في مطار دكا أن البنغاليين دخلوا البلاد من عدة منافذ.

وأضاف فخر الإسلام أن هؤلاء أقروا خلال التحقيق معهم أنهم ذهبوا إلى ليبيا عبر تركيا ومصر للهجرة إلى أوروبا، في وقت يحمل 10 منهم بطاقات ترحيل، فيما أكد حسن أن فريقًا من برنامجه قدم بالاشتراك مع مكتب رعاية المغتربين الطعام لهم ومساعدات أخرى في المطار، فيما قدمت المنظمة الدولية للهجرة الدعم المالي لهم.

ترجمة المرصد – خاص

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