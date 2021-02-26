ليبيا – قالت عضو مجلس التواب الموجودة في طرابلس أسماء الخوجة إن المهم الآن هو أن تحصل الحكومة الجديدة على الثقة وتبدأ في ممارسة مهامها.

الخوجة أضافت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “أما بخصوص وجود أعضاء في مجلس النواب يبتزون رئيس الحكومة فلا علم لي به ولا توجد أدلة واضحة على ذلك، كما أنه لا يمكن أن يخبرنا المبتز بأنه قام بهذا الفعل”.

وأضافت: “بصفتي عضوًا في البرلمان، طلبت عقد اجتماع مع رئيس الحكومة ومعي بعض الزميلات من المجلس، وكان شخصية في منتهى التجاوب والرغبة في الإنجاز، وكانت كلماتنا الموجه إليه مقتضبة، وحرصنا على تحقيق مبدأ مشاركة المرأة بنسبة 30٪، وطلب منا أسماء عبر الدوائر، ونحن قدمنا ملفات لشخصيات قيادية، غير ذلك لا أعرف شيئًا”.

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