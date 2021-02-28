ليبيا – كشفت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في مدينة الكفرة عن تسجيل 20 إصابة بوباء كورونا خلال الأسبوع الماضي.

اللجنة أوضحت في بيان صحفي اطلعت عليه صحيفة المرصد أن مختبر كوفيد 19 تسلم 35 عينة للكشف عن الوباء؛ حيث تبين سلبية 15 عينة وإيجابية 20 عينة.

وأضاف البيان أن بعض الحالات المصابة لا يتجاوز أعمارها الـ20 عامًا، محذرًا من أن تزايد الاصابات في الكفرة مؤخرًا ينذر بتفاقم الوضع الوبائي الايام القادمة في المدينة ما لم يتم التقيد بالتعليمات والارشادات الواردة بالخصوص من قبل المواطنين.

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