ليبيا – عقدت اللجنة التسييرية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بقاعة المرحوم الدكتور صلاح الدين التريكي أمس الأربعاء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتماعًا موسعًا، برئاسة بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمركز طرق وآلية تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وكذلك تم عرض الخطط المعدة للتنفيذ ودراسة كيفية توزيع الطعوم، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين في طريقة الحجز الإلكتروني للمنظومة الخاصة بالحجز للتطعيم ضد فيروس كورونا .

وأكد النجار على ضرورة الانطلاق نحو التجهيز لاستقبال المواطنين، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية أثناء وبعد فترة التطعيم لكل مناطق البلاد، والعمل على كل المستويات لنجاح حملة التطعيم.

وحضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة، بما فيها مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، ومكتب منظمة اليونيسيف في ليبيا.

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