ليبيا – عقدت مصلحة المطارات أمس الأول اجتماعًا بجمهورية تونس مع شركة كولمان إنترناشونال الأمريكية حضره عدد من المديرين العامين للمطارات الدولية، بما في ذلك مطارات طرابلس وبنينا وسبها ومصراته ومعيتيقة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات وضع آلية لتعزيز إجراءات وتدابير أمن الطيران المدني بالمطارات الليبية، من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية للكوادر البشرية التابعة لكل مطار من المطارات المشاركة، وكذلك احتياجات المطارات من الأجهزة والمعدات والمنظومات الأمنية اللازمة للتشغيل، والتي ستساهم في تطبيق معايير الأمن المنصوص عليها دوليًا.

وأشارت مصلحة المطارات إلى أن الاجتماع يأتي ضمن برنامج دعم وزارة الخارجية الأمريكية لدولة ليبيا خلال هذه المرحلة.

هذا وحضر الاجتماع كل من: “مدير إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة مصعب أبو لطيفة، والمنصور الشايبي بصفته رئيس لجنة إعداد البرامج الوطنية لأمن المطارات المكلفة من قبل رئيس المصلحة، ومدير مكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني أشرف صقر”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares