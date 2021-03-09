ليبيا – أفاد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أنه يجري تحقيقات بخصوص البلاغات الواردة حول آلية تأخر التعاقد لتوريد لقاح فيروس كورونا .

قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين، قال أنه قام باستدعاء وزير الصحة بحكومة الوفاق، وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للاستماع لإفاداتهم بالخصوص.

وأضاف قسم التحقيقات أنه سيتابع قرار رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية، لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع مجمع كوفاكس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمفترض وصولها نهاية الأسبوع.

كما سيتابع عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توفيرها من لقاح كورونا، والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد.

وشدد قسم التحقيقات أنه ستجري ملاحقة كل من أهمل أو قصر في إنجاز العمل المطلوب، على حد قوله.

Share and Enjoy ! 0 Shares