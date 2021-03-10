ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلاب الميهوب أمس الثلاثاء إن شهداء القوات المسلحة وجرحاها ليسوا بحاجة أن يذكرهم عبد الحميد الدبيبة أو غيره؛ لأن التاريخ ذكرهم وهذا يكفي، ولكن كان لزامًا علينا أن نلجم الدبيبة في مكانه الصحيح، بأن هناك قوات مسلحة وهي رقم صعب في المعادلة الليبية لا يمكن تجاوزه ولا يمكن إهماله، وهي من حررت 70 % من الرقعة الجغرافية لليبيا، بما فيها مدينة سرت التي هو موجود فيها الآن.

الميهوب وفي تصريحات لقناة “ليبيا الحدث” أضاف: “لا أعتقد أن الدبيبة نسي أن يذكر شهداء القوات المسلحة؛ لكنه تعمّد عدم الذكر لظروف تخصه ومنها المدينة التي ينتمي لها، ولكنه رئيس وزراء ليبيا والمفترض أن يُعطي كل حق حقه وذكر من يحارب الإرهاب”.

وعن تصريحات الدبيبة التي قال فيها أنه سيزور بنغازي عقب منحه الثقة، رد الميهوب قائلًا: “ما لمسناه اليوم من الدبيبة أنه رجل أعمال بامتياز، وشاء القدر أن يكون رئيس وزراء ليبيا المسمى أو المقترح؛ فكلنا أمل إن تحصل على الثقة غدًا أو في القريب العاجل أن يولي الاهتمام للجانب الخدمي والمعماري والإنشائي للمدن التي تضررت كثيرًا جراء الحرب على الإرهاب، وهذا يعتبر مجاله وتخصصه في هذا الوطن”.