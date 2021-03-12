ليبيا – دعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين حكومة الوحدة الوطنية لاستثمار فرصة بيانات الترحيب الواسعة دوليًا ومحليًا، بشأن منح الثقة وتوظيفها بشكل أمثل للقيام بالمهام والاستحاقات المطلوبة.

الحصادي وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أشار إلى أن ما حدث تحت قبة البرلمان في سرت يؤكد أن الحل السياسي والحوار حققا ماعجزت عنه البندقية، لافتًا إلى أن ما توصل إليه ملتقى الحوار في تونس هو تعديل للاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، الذي يقضي بتقليص المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة منفصلة.

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