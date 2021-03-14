ليبيا – أكدت مندوبة ليبيا سابقًا لدى الأمم المتحدة سلوى الدغيلي أن هناك أربع نقاط جوهرية يجب أن تكون أساسًا لتحركات عبد الحميد دبيبة، الأولى هي إنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والعمل على حل المليشيات، والثانية هي رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الضروريات.

الدغيلي وفي تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية قالت: إن المصالحة الوطنية والتي بجب أن تنطلق من خلال إطلاق سراح الأسرى والمساجين وإرجاع النازحين والمهجرين والإعداد للانتخابات نهاية العام.

وتابعت: “إنه يجب علينا ألّا ننسى بأن كل ما ذكر مرتبط بقدرة الحكومة على اتخاذ سياساتها بشكل مستقل ودون إملاءات من المجموعات المسلحة، وهذا لن يتأتى إلا إذا ما قرر هو وحكومته بالإضافة للمجلس الرئاسي اتخاذ مدينة سرت كمقر للسلطة، ليتحرروا ويستقلوا بقرارهم دون إملاءات وإكراهات من أعدموا السلطات السابقة”.

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