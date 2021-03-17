ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب الموجودة في طرابلس أسماء الخوجة أن اللجنة المشتركة استقبلت ما لا يقل عن 800 سيرة ذاتية لجميع المناصب السيادية، ولم يتم فرزها حتى الآن لاختيار الأنسب والمستوفي للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة.

الخوجة بيّنت في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن عدم الإسراع في انتخاب شخصيات لهذه المناصب قد يؤثر سلبًا على أداء الحكومة؛ كونها تحتاج في هذا الوقت الضيق للتعاطي مع تشكيلة جديدة لهذه المناصب، والبدء بالعمل على أرضية نظيفة خالية من الفساد والانقسام الذي أصاب هذه المؤسسات، خاصة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

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