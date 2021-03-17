ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء محادثات موسعة مع رئيس الحكومة التونسية قيس سعيد بحضور كل من نائبي رئيس المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني.

المحادثات أكدت -بحسب الرئاسية التونسية- على أهمية هذه الزيارة التي تبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس وليبيا، وعلى أن مستقبل العلاقات بينهما سيكون بقدر عراقة هذه الروابط.

كما تم التأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي، خاصة وأن أمن تونس من أمن ليبيا.

ومثلت الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية أبرز محاور المحادثات؛ حيث تم الاتفاق على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري، ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري، عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسيير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي.

كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الأخرى لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، وذلك عبر الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لانتظارات الشعبين الشقيقين.

هذا وحضر عن الجانب الليبي كل من وزيرة الشؤون الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. وعن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي منهم المستشار المكلف بالملفات الاقتصادية.

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