ليبيا – رأى الأمين العام للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام في أوسلو طارق عناني أن ليبيا تدخل في الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011، وبالتالي يمكن تحريك دعوى قضائية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات والمجموعات المسلحة الموالية لرئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته فائز السراج.

عناني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الرؤية” أمس الثلاثاء أشار إلى أن هناك جرائم موثقة ارتكبتها هذه الميليشيات، تستوجب المحاكمة، خصوصًا أن السراج استعان بها، في حربه ضد الجيش الوطني الليبي الذي أراد حماية الدولة من التنظيمات الإرهابية، والتدخلات الخارجية، التي انتشرت بشكل كبير خلال عهد السراج.

وطالب عناني حكومة عبد الحميد الدبيبة ألّا تترك هذه الجرائم دون محاسبة، وأن تتحرك دوليًا لإقناع المحكمة الجنائية الدولية، لفتح هذا التحقيق، لضمان تحقق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب.

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