ليبيا- قدم عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق التهاني والتبريكات للسلطة التنفيذية الجديدة بمناسبة تسلمها مهامها رسميًا والسلطة التي سبقتها.

معيتيق قال في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد: “سلمنا بحمد الله اليوم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، بشكل ديمقراطي يليق بتضحيات ونضال كافة أبناء ليبيا، من أجل الوصول لهذا النموذج الديمقراطي والشكل الحضاري للتداول السلمي للسلطة”.

هذا وسلم الثلاثاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السلطة رسميًا للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي ستشرع الأربعاء بمهامها.

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