ليبيا – كشفت بلدية بنغازي عن تعاقدها على أعمال إزالة وإعادة بناء واجهة الميناء البحري في المدينة.

وأشار بيان صحفي صادر عن البلدية تابعته صحيفة المرصد إلى التعاقد على إزالة السور الخارجي والبوابة الرئيسة وإعادة بناء الواجهة الخارجية لميناء بنغازي البحري، مبينًا أن التنفيذ سيشمل السور والبوابة وأعمال الصرف الصحي وخط مياه الشرب وأعمال الإنارة وكاميرات المُراقبة الخارجية.

وأضافت البلدية في بيانها أنها شرعت في أعمال فتح المسار والرصف لامتداد شارع الوحدة العربية شارع 20 الرابط بين الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الخامس، مؤكدًا أن الرصف سوف يكون مزدوجًا في الاتجاهين؛ بهدف تخفيف الزحام على طريق المطار والطرق المجاورة للشارع.

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