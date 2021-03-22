ليبيا – أعلنت جامعة طرابلس إغلاق باب القبول في كلية طب وجراحة الفم والأسنان لمدة ثلاث سنوات وذلك حسب قرار مجلس الجامعة.

الجامعة وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت إنها فتحت منظومة التسجيل في الجامعة للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة 85% لكلية الطب البشري، و80% لكلية الصيدلة، و75% لكلية التقنية الطبية، و70% لكلية الهندسة، و70% لكلية تقنية المعلومات، و65% لباقي الكليات

ولفتت إلى أنه سيكون هناك امتحان مفاضلة في الكليات التالية:”كلية القانون ،كلية الطب البشري ،كلية تقنية المعلومات،كلية الهندسة،كلية التقنية الطبية ،كلية الفنون والإعلام”.

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