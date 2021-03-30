ليبيا – عقدت لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وشؤون النازحين بمجلس الدولة اجتماعَها التقابلي مع أعضاء الجمعية الليبية لفض النزاع، وذلك في مقر المجلس في طرابلس.

كما عبر رئيس لجنة المصالحة الوطنية وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الجمعية الليبية لفض النزاع والتعاون في مجال المصالحة الوطنية، مشددين في ذات الوقت على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة، ومذكرين بأن الوقت قد حان لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.