ليبيا – تدارس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد اللافي وموسى الكوني سبل إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية مع فريق عمل معني بالأمر.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد شدد المنفي على ضرورة الإسراع بإنشاء المفوضية لوضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين فيما قدم فريق العمل الخطوط العريضة لإنشائها وهيكلها التنظيمي وأهدافها واختصاصاتها.

بدورهما أكد اللافي والكوني خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

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