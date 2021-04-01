ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية بشأن المصالحة الوطنية، والتي انطلقت أمس الأربعاء بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية.

البعثة الأممية أثنت -بحسب المكتب الإعلامي التابع لها- على مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرية أمن الزاوية وشيوخ القبائل وأهل الزاوية في هذه المبادرة، مؤكدةً التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية.

وأعربت عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة بداية لمصالحة وطنية شاملة واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي، داعيةً إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك.

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