ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إنه تم تقديم نداء عاجل لدعم قطاع الصحة في درنة ومركز الشفاء للعزل، متقدمًا بالشكر للقائمين على قطاع الصحة في مستشفى درنة وبمركز الشفاء للعزل، حيث يعملون بقلة الإمكانيات، وفي ظل عدم توفر الكثير من المستلزمات والاحتياجات الضرورية جدًا.

الحصادي جدد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد تأكيده لمخاطبتهم السابقة لوزارة الصحة لدعم مركز الشفاء للعزل المهم جدًا.

وأضاف: “تابعنا اجتماع لوزير الصحة فيما يخص اللقاحات التي وصلت ليبيا وبدأت تصل، ونتمنى أن تزيد وتيرتها في الوصول. اليوم رأينا آلية التعامل وتوزيع اللقاحات، ومن خلال قناتكم نؤكد على أن يتم التوزيع بشكل مهني وتكون هناك عدالة واضحة، والأولوية حيث استهداف الناس الأكثر هشاشة وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في مراكز العزل لمجابهة الفايروس، وأن تكون هناك شفافية في توزيع اللقاحات، وأتمنى من وزارة الصحة أن تزيد من البرامج التوعوية لرفع الوعي للمواطن في ليبيا تجاه مخاطر الوباء”.

وأكد على أنه من واجب حكومة الوحدة الوطنية توفير احتياجات مدينة درنة وكل مناطق ليبيا، حتى المناطق الهشة والضعيفة كجبل نفوسة والاهتمام بمشاكل الجنوب، مبينًا أن المدن البعيدة عن المركز تعاني من ضعف في إيصال الاحتياجات، خاصة في مسألة مجابهة الوباء.

كما اختتم حديثه قائلًا: “ناقشنا الميزانية في مجلس الدولة، ميزانية وزارة الصحة مرتفعة ونتمنى أن تكون عادلة لكل الليبيين والمناطق الليبية على قدر سواء، وأن نخرج من المركزية، خاصة فيما يتعلق بموضوع كورونا ونحتاج لتكثيف العمل من الحكومة ومن وزارة الصحة”.

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