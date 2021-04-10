ليبيا – قال عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر إن اللجنة المالية بالمجلس أكملت ملاحظاتها عن الميزانية وسيتم عرضها في جلسة خلال أسبوعين أو تلاثة مع نتائج تقييم ملفات المرشحين للمناصب السيادية لاستعراض البندين معاً في جلسات المجلس القادمة.

سيف النصر أضاف في تصريح لصحيفة”صدى الاقتصادية” “إذا سارت الأمور بشكل جيد وأخذ بملاحظات المجلس وتوصياته على الميزانية سيتم اقرارها في أول مايو في تقديري الشخصي”.

وحول تقدير اعتماد الميزانية باختيار مرشحي المناصب السيادية أفاد معتقدًا أن الأمرين مرتبطين فعودة تبعية المناصب السيادية الكاملة لإشراف مجلس النواب شرط مهم لمراقبة الحكومة خصوصاً إذا اعتمدت ميزانيتها .